«Ак Барс» сохранил права на Журавлева, подписавшего контракт с клубом НХЛ

«Ак Барс» сохранил права на защитника Даниила Журавлева, подписавшего контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает Metaratings.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что казанцы не сделали квалификационное предложение Журавлеву, тем самым не закрепив права на защитника.

В прошедшем сезоне 22-летний Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43-х матчах за «Ак Барс» в КХЛ.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4).

Также ранее стало известно, сколько в казанском клубе получат другие новички «барсов» Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда звездных хоккеистов в казанский клуб.