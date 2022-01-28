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Спорт
28 января 2022  15:45
Дамир Садриев

«Ак Барс» проголосовал за матчи КХЛ в олимпийскую паузу, «Нефтехимик» - против

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«Ак Барс» проголосовал за проведение матчей Континентальной хоккейной лиги во время олимпийской паузы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо казанского клуба за игру во время Олимпиады проголосовали также «Авангард», «Салават Юлаев» и «Витязь». 

Также по сообщениям журналиста Алексея Шевченко, нижнекамский «Нефтехимик» выступил против проведения матчей КХЛ во время олимпийской паузы.

Напомним, ранее КХЛ приняла решение не проводить игры во время паузы на Олимпиаду в Пекине. До этого бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев назвал бардаком назначение Жамнова наставником национальной хоккейной команды. 

#хоккей #кхл #ХК Ак барс #ХК Нефтехимик
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