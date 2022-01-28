Плющев о назначении Жамнова: «Чувство бардака не посещает, я его в сборной России вижу»

Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился своим мнением о процессе назначения Алексея Жамнова главным тренером олимпийской национальной команды, которая примет участие в хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине.

– Чувство бардака не просто посещает, я его в сборной России вижу. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил эту кандидатуру, что за орган из четырех человек, кто его тоже утверждал и кто ему дал это право – совершенно непонятно. Насколько я помню, комментариев исполкома Федерации хоккея не было, от олимпийского комитета и спорткомитета тоже не было. Он появился через полтора месяца, что они не возражают, чтобы Жамнов возглавил. Раньше фигура главного тренера обсуждалась. В советские времена это было на уровне политбюро, не всё так просто было. В новейшей истории России после всех этих перекличек, перестрелок исполком Федерации хоккея этим занимался. Сейчас все прошло таким образом, что я даже не понял, что откуда взялось, - заявил специалист.

Владимир Плющев также раскритиковал выступления российской сборной на крупнейших мировых турнирах за последние годы.

«До Олимпиады в Пхенчхане мы проиграли шесть Игр подряд. Вроде никому особенно дела не было. Мы проиграли последние восемь чемпионатов мира. Остались без золотых медалей и даже просто без медалей. И никто не возмущается. Мы проигрываем на уровне юниоров, на уровне молодежных команд. А национальная команда формируется как раз из этих ребят. Так что же мы говорим, что у нас всё в порядке? Никаких изменений нет. Никто не предпринимает никаких мер. Мы давно ничего не выигрываем, нас давно уже нет в тройке, хотя Россия была лидером мирового хоккея. На нас вся Европа равнялась. И Америка очень много забрала того, что мы имели. Мы растеряли, а они это взяли на вооружение. И показывают хоккей мощный, с хорошими элементами советского классического стиля. Что здесь говорить? Если это никому не надо, то бардак есть, и он будет продолжаться», - заявил тренер.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.