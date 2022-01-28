КХЛ приняла решение не проводить игры во время паузы на Олимпиаду

Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов Лиги. Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — говорится в заявлении КХЛ.

Сообщается также, что окончательное решение о формате проведения оставшихся матчей сезона будет опубликовано не ранее, чем 10 февраля.

Напомним, ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал вероятное возобновление сезона КХЛ.