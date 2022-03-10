«Ак Барс» примет «Авангард» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» сегодня сыграет в Казани против омского «Авангарда» пятый матч серии стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в четвертом матче серии команда Дмитрия Квартальнова добилась первой победы (3:2 ОТ) в противостоянии с омичами и сократили разрыв в серии 1-3. Если «Ак Барс» проиграет сегодня, то завершит сезон. Напомним, что серия продлится до четырех побед одной из команд.

Ранее генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил возможность отставки Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера команды.

У «Авангарда» в список травмированных помещён нападающий Александр Дергачёв, а у «Ак Барс» список пуст. При этом, в прошлом матче защитник Барберио и форвард Фер не сыграли из-за травм.

Также напомним, что финские защитники Каски и Покка расторгли контракт с «ястребами» перед прошлой игрой серии.

Отметим, что обе команды не реализовали ни одной попытки большинства в текущем плей-офф. У «Авангарда» было 8 попыток, у «Ак Барса» - 13.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал о победе «Ак Барса» в четвертом матче противостояния.

Напомним, что казанцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции. «Авангард» занял пятое место в таблице.