Ярость «барсов» и угрозы Хартли: «Ак Барс» не сдался и перевез серию в Казань

«Ак Барс» во втором матче в Балашихе вчистую переиграл «Авангард» и драматичная победа в овертайме (3:2) не полностью отразила игровое преимущество команды Квартальнова накануне. Есть ли шансы на камбэк в серии с 0 - 3 для Казани? Читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Ак Барс» накануне провел яростную встречу, доминируя на льду практически с самого начала матча и до победной шайбы Кагарлицкого

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Барсы» прервали серию поражений в кубковых овертаймах против «Авангарда»

«Некое отчаяние, которое они испытывали, пошли им сегодня на пользу. Такова природа человека. Нужно отдать им должное, они сегодня хорошо сыграли», - сказал после поражения «Авангарда» Боб Хартли.

Но это после игры канадский специалист был спокоен и рассудителен. А вот во время матча он был растерян вместе со своими подопечными. «Ак Барс» накануне провел по-настоящему яростную встречу, доминируя на льду практически с самого начала матча и до победной шайбы Кагарлицкого.

Последние овертаймы «Ак Барс» омичам проиграл, о чем вспомнил Дмитрий Квартальнов Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Напомним, что последние овертаймы «Ак Барс» омичам проиграл, о чем сегодня, в частности, вспоминал наставник казанцев Дмитрий Квартальнов. «Рады, что наконец обыграли «Авангард» в овертайме, потому что и в прошлом году, и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем туда серию. Что говорил перед овертаймом? Говорил: хватит, наверное. Должен и наш черед как-то прийти. Но ребятам там особо ничего и не надо было говорить. Все понимают прекрасно», - заявил Квартальнов.

Квартальнов или сами игроки: «Ак Барс» играл в другой хоккей

На самом деле казанцы обязаны были выигрывать в основное время. Накануне «Ак Барс» создал голевых моментов у ворот Грубеца больше, чем за три предыдущих матча против «ястребов». И речь не о бросках в створ, а именно голевых моментах. «Ак Барс» был неузнаваем: откуда то появился комбинационный вход в зону и отказ от бессмысленного обстрела ворот соперника со всех позиций. Если Квартальнов за сутки отдыха к этому пришел сам, то перед специалистом можно снимать шляпу. Если же инициаторами были сами хоккеисты, то у тренера должно хватить мудрости не мешать подопечным спасать его тренерскую карьеру в Казани.

«Ак Барс» заставил голкипера «Авангарда» поработать всерьез, а не принимать на грудь летящие в него шайбы Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Также стоит отметить, что впервые в этой серии казанцы заставили голкипера «Авангарда» поработать всерьез, а не просто стоять в рамке, принимая на грудь летящие в него шайбы. Во всех трех голах завершающие атаки броски были не банальны. В итоге Грубец и вовсе не выручил свою команду после залпа Кагарлицкого. Да, шайба влетела в верхний угол, но бросок был с дальней дистанции и вратарь не был закрыт и видел момент броска. Посмотрев повтор, можно убедиться, что Грубец вполне мог подтащить свою команду.

Билялов во всех матчах свою команду особо не выручает, но к этому все привыкли. Квартальнов говорит, что надо самим больше забивать. И вчера трех шайб «Ак Барсу» хватило. А вот как будет выглядеть Грубец в Казани после первого неудачного матча в серии — вопрос.

У «Ак Барса» есть козырь: на стороне Квартальнова время

Впрочем, говорить о спасении серии «Ак Барсом» пока явно преждевременно. Боб Хартли еще в прошлогодней серии плей-офф показал, что может перестраивать игру своей команды, а «барсам» для прохода во второй раунд Кубка Гагарина необходимо одержать три победы подряд над «ястребами». Сделать это будет очень непросто.

Впрочем, у «Ак Барса» есть заметный козырь, о котором мы писали еще перед стартом серии. У команды Квартальнова очень серьезная глубина состава, что уже сказывается на ходе серии. Накануне было заметно, что физически казанцы выглядели свежее своих оппонентов. Наставник «барсов» безболезненно и без потери в качестве оставил в запасе капитана Зарипова и его первого заместителя Лукоянова, тогда как первые пары защитников «Авангарда» вынуждены перерабатывать на льду на фоне побега Каски и Покки из КХЛ.



Очевидно, если «барсам» удастся в Казани продлить серию до шестого матча, то преимущество в физике может помочь «Ак Барсу» повторить чудо-камбэк СКА в серии против ЦСКА. Армейцев Москвы тогда тренировал Дмитрий Квартальнов, и специалист после сегодняшней игры напомнил своим казанским подопечным о собственном провале. Понятно, что Квартальнов сделает все, чтобы фортуна вернула ему долги. Но вряд ли с этим согласится Хартли.

Хитрый лис Хартли и его угрозы: чем ответит канадец в Казани

Опытный канадец чувствует: что-то пошло не так и уже начал пускать в ход всевозможные трюки. В том числе, не совсем хоккейные. После второго периода он подозвал защитника «Ак Барса» Стивена Кэмпфера и что-то ему сказал. «Просто спросил как дела у Кирилла Петрова», - пояснил Хартли после игры.

Каково же было удивление журналистов, когда сам Кэмпфер в микст-зоне обвинил наставника «Авангарда» в угрозах и заявил, что Хартли здоровьем Петрова не интересовался.

Боб Хартли перешел на угрозы Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– После второго периода вас подозвал к скамейке Боб Хартли. О чём он говорил?

– А что он вам сказал?

– Что спрашивал у вас о здоровье Кирилла Петрова.

– Ого, он так сказал? Давайте зафиксируем, что он на самом деле мне говорил. Он говорил, что у него на скамейке есть парни, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Вот что там было. О здоровье Кирилла он ничего не говорил. Я спросил, зачем он кричал на нашего игрока, а в ответ Хартли сказал, что у него на скамейке люди, которые будут охотиться за мной, - заявил Кэмпфер.

Ситуация весьма неординарная и мы будем с нетерпением ждать завтрашнего матча в Казани, в том числе, послематчевой пресс-конференции, чтобы задать прямой вопрос мистеру Хартли. Но задумка канадца в принципе понятна, он ищет методы вывода соперника из равновесия.

Завтрашний поединок в Казани будет ключевым в серии

Кстати, Кэмпфер пока единственный легионер «Ак Барса», который наконец-то взял на себя бремя лидера. Вчера он забросил шайбу и отметился голевой передачей. На счету Уила есть голевая передача, но там основной ассист выполнил все же Тарасов. Конечно, от Уила, как самого высокооплачиваемого игрока «Ак Барса», ждут гораздо большего.

Кэмпфер – пока единственный легионер «Ак Барса», который взял на себя бремя лидера Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Так или иначе, завтрашний матч в Казани для обеих команд станет ключевым. «Ак Барс» все еще на краю пропасти и закончит сезон, если проиграет 10 марта. Это будет безусловным провалом для самого титулованного клуба КХЛ. Как и для действующего чемпиона - «Авангарда», если омичи повторят «подвиг» ЦСКА и проиграют серию со счета 3 — 0. Вчера для «ястребов» ничего страшного пока не произошло. Но в случае поражения в Казани, коленки могут у команды Хартли затрястись, да и запаса сил у омичей поменьше, чем у богатого на ростер «Ак Барса». В общем, интрига закручивается.