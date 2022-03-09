Ярость «барсов» и угрозы Хартли: «Ак Барс» не сдался и перевез серию в Казань
«Ак Барс» во втором матче в Балашихе вчистую переиграл «Авангард» и драматичная победа в овертайме (3:2) не полностью отразила игровое преимущество команды Квартальнова накануне. Есть ли шансы на камбэк в серии с 0 - 3 для Казани? Читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».
«Барсы» прервали серию поражений в кубковых овертаймах против «Авангарда»
«Некое отчаяние, которое они испытывали, пошли им сегодня на пользу. Такова природа человека. Нужно отдать им должное, они сегодня хорошо сыграли», - сказал после поражения «Авангарда» Боб Хартли.
Но это после игры канадский специалист был спокоен и рассудителен. А вот во время матча он был растерян вместе со своими подопечными. «Ак Барс» накануне провел по-настоящему яростную встречу, доминируя на льду практически с самого начала матча и до победной шайбы Кагарлицкого.
Напомним, что последние овертаймы «Ак Барс» омичам проиграл, о чем сегодня, в частности, вспоминал наставник казанцев Дмитрий Квартальнов. «Рады, что наконец обыграли «Авангард» в овертайме, потому что и в прошлом году, и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем туда серию. Что говорил перед овертаймом? Говорил: хватит, наверное. Должен и наш черед как-то прийти. Но ребятам там особо ничего и не надо было говорить. Все понимают прекрасно», - заявил Квартальнов.
Квартальнов или сами игроки: «Ак Барс» играл в другой хоккей
На самом деле казанцы обязаны были выигрывать в основное время. Накануне «Ак Барс» создал голевых моментов у ворот Грубеца больше, чем за три предыдущих матча против «ястребов». И речь не о бросках в створ, а именно голевых моментах. «Ак Барс» был неузнаваем: откуда то появился комбинационный вход в зону и отказ от бессмысленного обстрела ворот соперника со всех позиций. Если Квартальнов за сутки отдыха к этому пришел сам, то перед специалистом можно снимать шляпу. Если же инициаторами были сами хоккеисты, то у тренера должно хватить мудрости не мешать подопечным спасать его тренерскую карьеру в Казани.
Также стоит отметить, что впервые в этой серии казанцы заставили голкипера «Авангарда» поработать всерьез, а не просто стоять в рамке, принимая на грудь летящие в него шайбы. Во всех трех голах завершающие атаки броски были не банальны. В итоге Грубец и вовсе не выручил свою команду после залпа Кагарлицкого. Да, шайба влетела в верхний угол, но бросок был с дальней дистанции и вратарь не был закрыт и видел момент броска. Посмотрев повтор, можно убедиться, что Грубец вполне мог подтащить свою команду.
Билялов во всех матчах свою команду особо не выручает, но к этому все привыкли. Квартальнов говорит, что надо самим больше забивать. И вчера трех шайб «Ак Барсу» хватило. А вот как будет выглядеть Грубец в Казани после первого неудачного матча в серии — вопрос.
У «Ак Барса» есть козырь: на стороне Квартальнова время
Впрочем, говорить о спасении серии «Ак Барсом» пока явно преждевременно. Боб Хартли еще в прошлогодней серии плей-офф показал, что может перестраивать игру своей команды, а «барсам» для прохода во второй раунд Кубка Гагарина необходимо одержать три победы подряд над «ястребами». Сделать это будет очень непросто.
Впрочем, у «Ак Барса» есть заметный козырь, о котором мы писали еще перед стартом серии. У команды Квартальнова очень серьезная глубина состава, что уже сказывается на ходе серии. Накануне было заметно, что физически казанцы выглядели свежее своих оппонентов. Наставник «барсов» безболезненно и без потери в качестве оставил в запасе капитана Зарипова и его первого заместителя Лукоянова, тогда как первые пары защитников «Авангарда» вынуждены перерабатывать на льду на фоне побега Каски и Покки из КХЛ.
Очевидно, если «барсам» удастся в Казани продлить серию до шестого матча, то преимущество в физике может помочь «Ак Барсу» повторить чудо-камбэк СКА в серии против ЦСКА. Армейцев Москвы тогда тренировал Дмитрий Квартальнов, и специалист после сегодняшней игры напомнил своим казанским подопечным о собственном провале. Понятно, что Квартальнов сделает все, чтобы фортуна вернула ему долги. Но вряд ли с этим согласится Хартли.
Хитрый лис Хартли и его угрозы: чем ответит канадец в Казани
Опытный канадец чувствует: что-то пошло не так и уже начал пускать в ход всевозможные трюки. В том числе, не совсем хоккейные. После второго периода он подозвал защитника «Ак Барса» Стивена Кэмпфера и что-то ему сказал. «Просто спросил как дела у Кирилла Петрова», - пояснил Хартли после игры.
Каково же было удивление журналистов, когда сам Кэмпфер в микст-зоне обвинил наставника «Авангарда» в угрозах и заявил, что Хартли здоровьем Петрова не интересовался.
– После второго периода вас подозвал к скамейке Боб Хартли. О чём он говорил?
– А что он вам сказал?
– Что спрашивал у вас о здоровье Кирилла Петрова.
– Ого, он так сказал? Давайте зафиксируем, что он на самом деле мне говорил. Он говорил, что у него на скамейке есть парни, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Вот что там было. О здоровье Кирилла он ничего не говорил. Я спросил, зачем он кричал на нашего игрока, а в ответ Хартли сказал, что у него на скамейке люди, которые будут охотиться за мной, - заявил Кэмпфер.
Ситуация весьма неординарная и мы будем с нетерпением ждать завтрашнего матча в Казани, в том числе, послематчевой пресс-конференции, чтобы задать прямой вопрос мистеру Хартли. Но задумка канадца в принципе понятна, он ищет методы вывода соперника из равновесия.
Завтрашний поединок в Казани будет ключевым в серии
Кстати, Кэмпфер пока единственный легионер «Ак Барса», который наконец-то взял на себя бремя лидера. Вчера он забросил шайбу и отметился голевой передачей. На счету Уила есть голевая передача, но там основной ассист выполнил все же Тарасов. Конечно, от Уила, как самого высокооплачиваемого игрока «Ак Барса», ждут гораздо большего.
Так или иначе, завтрашний матч в Казани для обеих команд станет ключевым. «Ак Барс» все еще на краю пропасти и закончит сезон, если проиграет 10 марта. Это будет безусловным провалом для самого титулованного клуба КХЛ. Как и для действующего чемпиона - «Авангарда», если омичи повторят «подвиг» ЦСКА и проиграют серию со счета 3 — 0. Вчера для «ястребов» ничего страшного пока не произошло. Но в случае поражения в Казани, коленки могут у команды Хартли затрястись, да и запаса сил у омичей поменьше, чем у богатого на ростер «Ак Барса». В общем, интрига закручивается.