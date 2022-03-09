Валиуллин оценил вероятность своей отставки и назначения Знарка вместо Квартальнова

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможность своей отставки. Также он отреагировал на информацию о назначении Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

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Напомним, перед завтрашним матчем в Казани «Ак Барс» уступает омскому «Авангарду» в серии со счетом 1-3.

«По будущему Квартальнова пока комментариев нет. Тренерский состав хороший, все работаем. А дальше видно будет. Знарок будет назначен вместо Квартальнова? Пока не могу это комментировать. Я потеряю место генменеджера? Очень интересно послушать того, кто это сказал. Я в принципе ко всему готов, но на пресс-конференции по итогам сезона я отвечу на все вопросы. Без проблем. Какой у меня контракт? Долгосрочный», - сказал Валиуллин в интервью Алексею Шевченко.

Накануне «Ак Барс» одержал в Балашихе первую победу (3:2 ОТ) над «Авангардом» в серии. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» написала большую статью об этой игре.