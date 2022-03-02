«Ак Барс» примет «Авангард» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» и «Авангард» проведут в Казани первый матч серии стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

Казанцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции. Омичи заняли пятое место в таблице. «Авангард» и «Ак Барс» в этом сезоне встречались трижды. Победы во всех играх одержал казанский клуб.

В прошлом плей-офф «барсы» и «ястребы» встретились на стадии финальной серии Восточной конференции. В семи матчах победу одержали хоккеисты «Авангарда». Позже команда Боба Хартли обыграла в финальной серии ЦСКА, и впервые омичи выиграли Кубок Гагарина.

Спортивная редакция «Татар-информа» сегодня опубликовала полный разбор сильных и слабых сторон «Ак Барса» и «Авангарда» перед стартом серии.

Накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хоккеистами и тренерским штабом «Ак Барса» перед стартом плей-офф.