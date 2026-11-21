В прошлом сезоне «Ак Барс» выбрался из кризиса уже к октябрю. Но нынешний кризис уже перешел в разряд системных: команда теряет преимущество, не выдерживает давления и выпала из зоны плей-офф. «ТИ-Спорт» разбирается, почему прошлогодний рецепт не работает, спасут ли возвращение Сафонова и приезд Дадонова и что не так с Миллером и Лямкиным.





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» систематически разбазаривает свое преимущество. Что происходит?

Последний матч со «Спартаком» стал лучшим срезом дел нынешнего «Ак Барса». Достаточно убедительное начало с первой шайбой от Ильи Сафонова и быстрая вторая шайба Никиты Лямкина следом. Но уже после первого перерыва на льду осталась только одна команда. «Спартак» стал быстрее двигать шайбу, активнее идти в прессинг и практически запер «Ак Барс» в его зоне. Как итог — 2:3 и очередная отданная игра своими собственными руками.

Потеря преимущества — полбеды. Хуже, насколько беспомощно «Ак Барс» выглядел, когда «Спартак» начал играть на других скоростях. Команда Анвара Гатиятулина не могла ни выйти из-под давления, ни надолго закрепиться в чужой зоне, ни хотя бы сбить темп игры. И пора уже признать, что это не стечение обстоятельств, а глубокая системная проблема.

В ноябре это проявлялось в матчах с разными соперниками. СКА отыгрался после 0:2, «Трактор» перевернул встречу после преимущества казанцев 3:1, московское «Динамо» забрало третий период после того, как «Ак Барс» вел 2:1, а «Спартак» ликвидировал отставание в две шайбы и победил по буллитам. Четыре матча — четыре вариации одного сценария.

Показательно, что «барсы» теряют не только результат, но и способность управлять ходом игры. Против «Спартака» во втором периоде казанцы уступили по броскам в створ 5:15. Это уже не просто неудачный отрезок, когда сопернику повезло с реализацией. Москвичи получили территорию, время и возможность раз за разом атаковать ворота Максима Арефьева. «Ак Барс» фактически перестал выходить из собственной зоны.

При этом сводить весь кризис исключительно ко вторым периодам было бы несправедливо. Судите сами: после 29 матчей сезона разница заброшенных и пропущенных шайб у казанцев составляла 23:24 в первом периоде, 22:20 — во втором и 17:27 — в третьем. Хуже всего команда проводила именно заключительные двадцатиминутки. Более того, ведя после двух периодов, «Ак Барс» выиграл девять из 13 матчей — то есть в четырех случаях преимущество все-таки не удалось превратить в победу.

Получается, второй период зачастую становится моментом, когда соперник перехватывает инициативу, а третий — точкой невозврата, когда казанцы уже не могут вернуть контроль. Это важное различие: речь не о каком-то одном неудачном игровом отрезке, а о неспособности выдерживать нагрузку на протяжении всей встречи.

После поражения от «Спартака» Анвар Гатиятулин признал, что команда не справилась с давлением соперника:

«Ни в коем случае не было установки, что все встаем и играем на оборону. Говорили, что нужно играть меньше у себя в зоне, но у соперника быстрая команда. В предыдущих матчах мы поправили моменты, но за счет активных действий соперника опять это вылезло. Соперник шел в давление, а мы не успели выходить из зоны, на чем ловил нас соперник. Попадали на наложение, много играли в своей зоне».

В этом объяснении тренера, пожалуй, ключ к нынешнему кризису. «Ак Барс» не столько сознательно отдает инициативу, сколько не может ее удержать, когда противник заставляет защитников и нападающих принимать решения быстрее.

Прошлогодний октябрь против нынешнего ноября не в пользу сегодняшнего дня

Разница с предыдущим сезоном заключается не только в турнирном положении. Тогда команда тоже начинала регулярный чемпионат с серьезными проблемами, но довольно быстро нашла способ их исправить. В октябре 2025-го «Ак Барс» не потерял ни одного очка и установил клубный рекорд — 11 побед подряд. Важную роль сыграло появление Александра Хмелевского, но дело было не только в одном хоккеисте: команда прибавила как единый механизм, а лидеры постепенно вернули себе привычный уровень.

Сейчас же казанцы будто застряли между несколькими версиями самих себя. В одних матчах они показывают, что способны играть быстро и эффективно в атаке: достаточно вспомнить победы над «Торпедо» (5:2) и «Салаватом Юлаевым» (4:1). В других — теряют структуру после первого серьезного давления. Проблема в том, что удачные встречи пока не становятся отправной точкой для того, чтобы поймать стабильность в сезоне.

И это уже не временная яма на старте сезона. После 30 матчей у «Ак Барса» 29 очков и девятое место Восточной конференции. Усугубляет ситуацию тот факт, что казанцы провели больше игр, чем большинство конкурентов, но все равно находятся за пределами восьмерки. У «Барыса», занимающего последнюю проходную восьмую строчку, те же 29 очков после 27 встреч. То есть соперник имеет три матча в запасе, а значит, положение «Ак Барса» выглядит еще тревожнее, чем показывает таблица на первый взгляд.

Есть и дополнительный показатель, который трудно списать на случайность: до игры со «Спартаком» казанцы проиграли восемь из десяти последних домашних матчей. «Татнефть-Арена» перестала быть местом, где команда может рассчитывать на дополнительную поддержку и привычное преимущество. На домашних встречах игроки «Ак Барса» все чаще получают давление трибун, чем поддержку – недовольство болельщиков растет от игры к игре.

Почти три месяца регулярного чемпионата не привели к повтору прошлогоднего камбэка. И чем дольше команда остается внизу таблицы, тем сложнее ей будет исправлять ситуацию без нервозности и оглядки на результат.

Сафонов вернулся, Дадонов едет, Галимов восстанавливается. Спасут ли ситуацию?

Возвращение Ильи Сафонова должно добавить надежности центральной оси, а подписание Евгения Дадонова — качества и опыта в атаке. В плюс к Дадонову в декабре должен присоединиться и Артем Галимов. На бумаге это серьезные аргументы, но пока они не отвечают на главный вопрос: за счет чего «Ак Барс» собирается изменить саму структуру своей игры?

Сафонов уже успел забросить первую шайбу после возвращения — именно он открыл счет в матче со «Спартаком». Но один гол не мог исправить проблемы. В игре с «Динамо» Илья тоже не стал мгновенным решением: он провел на льду 17 минут, однако казанцы все равно уступили. Сам форвард после возвращения довольно точно обозначил приоритет: «Низко мы находимся, надо найти свою игру, качество и побеждать».

Дадонов способен добавить нападению мастерства, но его сильные стороны — завершение атак, открывания и умение использовать голевые моменты. Он не защитник, который будет первым пасом выводить команду из-под прессинга. Галимов также может усилить атакующую линию, но его возвращение не устранит систематические ошибки в своей зоне.

Есть у «Ак Барса» и проблема баланса нападающих. В центре хватает исполнителей, однако с распределением ролей на флангах ясности меньше. Хмелевскому приходилось играть на непривычных позициях, Бывальцеву также находили место не только в центре, а Соколов стал выпадать из заявки еще в октябре. В результате штаб постоянно ищет сочетания, но не все перестановки дают эффекта.

Отдельный вопрос — состояние лидеров обороны. В прошлом сезоне связка Никиты Лямкина и Митчелла Миллера была одним из главных преимуществ «Ак Барса». Сейчас оба защитника в стабильности заметно потеряли. На 20 ноября у Лямкина 12 очков и показатель полезности «−11» в 30 матчах, у Миллера — 12 очков и «−2» в 22 встречах. Да, показатели «плюс-минус» не дают полной картины игры, но в сочетании с регулярными ошибками в своей зоне они показывают общую проблему: лидеры обороны пока не обеспечивают команде той стабильности, на которой строился прошлогодний успех.

Проблема первого паса и вопросы к системе Гатиятулина

Самое интересное в послематчевом комментарии Гатиятулина после поражения от «Спартака» — не объяснение провала во втором периоде, а признание кадровой проблемы. Тренер фактически указал на нехватку игроков определенного профиля:

«Если брать в целом, то мы в последнее время сделали шаг вперед с точки зрения атак с ходу, позиционных атак и нескольких других компонентов. Но с сентября мы потеряли в скорости, в линии обороны и мощи. Много времени проводим у себя в зоне, что сказывается на принятии решений. Но это не упрек в адрес ребят, потому что у них есть другие сильные стороны. Наверное, есть другое решение. Нам, наверное, не хватает в идеале двух защитников с набором этих качеств. Мы обсуждаем этот момент с генеральным менеджером, но пока усиления нет», — объяснял Гатиятулин.

По идее, команда хотела бы быстрее переходить из обороны в атаку, но на сегодня в ней просто очень мало таких защитников, способных уверенно начинать такие выходы под давлением. Если первый пас не проходит, шайба снова оказывается у соперника. Нападающие вынуждены глубже опускаться за ней, звенья тратят силы на оборонительную работу, а после отбора уже не хватает свежести для качественной контратаки. Получается замкнутый круг: чем дольше «Ак Барс» защищается, тем хуже принимает решения, а чем больше ошибается, тем чаще ему приходится обороняться.

Проблемы Лямкина и Миллера в этой конструкции особенно заметны. От них ждут не только надежной игры у своих ворот, но и продвижения шайбы, подключений, первого паса. Когда оба не дают прежнего качества, система теряет важные инструменты. Гатиятулин даже пробовал разбивать их пару и перераспределять нагрузку в большинстве, однако устойчивого эффекта это не принесло.

Но здесь возникает и вопрос к самому тренерскому штабу. В условиях нехватки таких мастеров в своей зоне Анвару Гатиятулину нужно выстраивать игру с теми хоккеистами, которые есть в распоряжении. Можно ли снизить риски при выходе из зоны за счет более коротких передач? Стоит ли чаще использовать простые решения вместо попыток разыгрывать шайбу под плотным прессингом? Как перестроить смены и поддержку нападающих, чтобы защитники не оставались один на один с давлением? Пока на эти вопросы «Ак Барс» отвечает неубедительно.

Гатиятулин говорит, что штаб ищет баланс звеньев, а связки вырисовываются, но не так быстро. Однако к концу ноября это объяснение уже начинает напрягать. Команда провела почти половину регулярного чемпионата, а ее игровые проблемы по-прежнему повторяются. В такой ситуации недостаточно просто ждать, когда приедет Дадонов или восстановится Галимов.

Прошлогодний «Ак Барс» выбрался из кризиса благодаря тому, что нашел работающую модель и заставил ее приносить результат. Нынешнему предстоит сделать то же самое, но задача сложнее: теперь речь не о нескольких неудачных неделях, а о проблеме системы.