«Ак Барс» определился с заменой Сергачева на форуме в Казани

«Ак Барс» обновил программу «TANECO форума» в рамках второй международной конференции о спортивном маркетинге. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Так, заявленный ранее защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв в форуме участия не примет, а его место займет новый спикер, хоккеист Максим Гончаров.

Стоит отметить, что сам форум состоится 26 августа в Национальной библиотеке РТ в Казани.

Напомним, изначально в число спикеров мероприятия входил уроженец Нижнекамска Сергачев. Однако, затем хоккеист обвинил «Ак Барс» в использовании его имени и призвал уволить сотрудников клуба, заявив, что его не приглашали на форум.

Чуть позже сам Сергачев объяснил скандальную ситуацию тем, что выступление не было подтверждено его менеджером, а информация до хоккеиста доходила слишком долго.