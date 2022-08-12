Сергачев обвинил «Ак Барс» в использовании его имени и призвал уволить сотрудников клуба

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев обвинил с социальных сетях «Ак Барс» в использовании его имени, а также призвал уволить сотрудников казанского клуба.

Накануне «барсы» анонсировали проведение в Казани спортивно-маркетинговой конференции «TANECO форум», в рамках которой одним из спикеров мероприятия должен был стать уроженец Нижнекамска Сергачев. В ответ на это защитник «Тампы» заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Если что, меня туда не приглашали и не связывались со мной, а использовать меня ради привлечения людей не очень хорошо. Можете удалить и уволить пиарщиков этого мероприятия», – написал под постом с анонсом Сергачев.

Официального ответа на обвинение от «Ак Барса» до сих пор не поступило.

Напомним, 24-летний Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В Северную Америку татарстанский хоккеист отправился в 2015 году, проведя сезон в казанском юниорском «Ирбисе».