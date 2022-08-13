«Всем мира»: Сергачев объяснил конфликтную ситуацию с «Ак Барсом»

Хоккеист «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев объяснил скандальную ситуацию с обвинением «Ак Барса» в использовании имени воспитанника нижнекамского хоккея.

Напомним, «барсы» анонсировали проведение в Казани форума, в рамках которой одним из спикеров мероприятия должен был стать Сергачев. В ответ на это защитник «Тампы» заявил, что данная информация не соответствует действительности. Также он призвал уволить сотрудника «Ак Барса», ответственного за размещение поста в соцсетях клуба.

«Мы с организаторами форума разобрались в недоразумении, которое произошло два дня назад. Переговоры вёл менеджер, анонсирование моего присутствия на мероприятии не обсуждалось.

Само выступление не было подтверждено менеджером, и на момент выхода анонса я был не в курсе форума и тем более моего присутствия на нём, после чего и последовала соответствующая реакция. Всем мира», – написал Сергачёв в соцсетях.

Напомним, 24-летний Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В Северную Америку татарстанский хоккеист отправился в 2015 году, проведя сезон в молодежной команде «Ак Барса».