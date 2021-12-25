«Ак Барс» одержит третью победу подряд, если обыграет «Северсталь» в Казани

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани против череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры в 17:00.

Казанцы одержат третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, если добьются сегодня победы над «Северсталью». Ранее команда Квартальнова разгромила на своем льду «Трактор» (5:1) и добилась волевой победы над «Барысом» (5:3).

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ после 41-й игры чемпионата. Клуб из Череповца является открытием Западной конференции лиги, занимая шестое место в таблице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на матче с «Северсталью» Алексей Чупин станет новым членом Зала славы «Ак Барса». Его игровой свитер будет поднят под своды ледовой арены. Также стало известно, что первую игру за казанский клуб проведет канадский защитник Марк Барберио.