Завтра на матче с «Северсталью» Алексей Чупин станет новым членом Зала славы «Ак Барса»
Как стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ», перед завтрашним матчем чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Северсталь» под своды «Татнефть Арены» будет поднят свитер Алексея Чупина. Он войдет в Зал славы казанского клуба.
Ныне 49-летний директор казанского спорткомплекса «Ватан» Чупин был в 1998 году среди прочих первым чемпионом России в составе «Ак Барса». Уроженец Ижевска, сын защитника «Ижстали» Алексей славно отыграл в Казани в 1993-2003 гг. , будучи одним из лучших форвардов команды, завоевав полный комплект медалей отечественного первенства. Представлял «Ак Барс» в рядах сборной России на чемпионатах мира 1997 и 1998 гг.
После «Ак Барса», мастер спорта международного класса Чупин играл до 37 лет в столичном «Динамо», подмосковном ХК МВД и новокузнецком «Металлурге». Примечательно, что Алексей включен в зал славы «Ак Барса» сразу после его соратника по чемпионской команде 1998 года Дмитрия Балмина.