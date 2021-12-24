Завтра на матче с «Северсталью» Алексей Чупин станет новым членом Зала славы «Ак Барса»

Как стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ», перед завтрашним матчем чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Северсталь» под своды «Татнефть Арены» будет поднят свитер Алексея Чупина. Он войдет в Зал славы казанского клуба.

Ныне 49-летний директор казанского спорткомплекса «Ватан» Чупин был в 1998 году среди прочих первым чемпионом России в составе «Ак Барса». Уроженец Ижевска, сын защитника «Ижстали» Алексей славно отыграл в Казани в 1993-2003 гг. , будучи одним из лучших форвардов команды, завоевав полный комплект медалей отечественного первенства. Представлял «Ак Барс» в рядах сборной России на чемпионатах мира 1997 и 1998 гг.