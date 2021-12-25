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Спорт
25 декабря 2021  12:18
Cергей Гаврилов

Новичок «Ак Барса» Барберио в матче с «Северсталью» сыграет в паре с Юдиным

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Канадский защитник казанского «Ак Барса» Марк Барберио поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от своего дебютного матча в составе казанской команды, в котором он сегодня сыграет в Казани против «Северстали», признав, что с нетерпением ждет своего дебюта за новую команду.

Канадец заявил, что уже освоился в команде. «Очень жду свой первый матч за «Ак Барс», я приехал в Казань всего пару дней назад, но уже освоился, меня хорошо приняли в команде. У меня уже был опыт переходов по ходу сезона, использую его, чтобы адаптация прошла легче. Буду играть в свой хоккей, чтобы помочь парням на льду, чтобы подняться повыше в таблице и начинать плей-офф дома».

Защитник пообещал поддержать нападение казанцев. «Да, наша команда здорово играет у ворот, всегда создаёт опасность впереди. Постараюсь помочь и в этом».

Говоря о своих личных планах на игру, Марк подчеркнул, что будут стараться сыграть проще. «В каждом матче нужно показывать всё лучшее, что умеешь. Но нужно играть просто, ускорять движение шайбы к нападающим, не делать лишнего. В принципе такой хоккей и привёл меня в «Ак Барс». Тренеры рассказали мне про систему, тактику, сказали, что нужно просто работать и играть в хоккей».

Барберио сообщил, с кем в паре выйдет на лёд. «Вчера я тренировался с Дмитрием Юдиным, наверное, так выйдем и на матч».


 

#Ак барс #кхл
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