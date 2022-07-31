«Ак Барс» объявил о переносе начала дебютного матча сезона против «Динамо»

Пресс-служба «Ак Барса» объявила об изменении времени начала дебютного матча сезона против московского «Динамо».

Так, стартовая игра сезона для казанского клуба состоится 3 сентября в 13:00 по московскому времени, а не в 15:00, как было заявлено ранее. Встреча состоится на льду «ВТБ Арены» в Москве.

Напомним, ранее «Ак Барс» объявил номера новичков команды, перешедших в клуб в это межсезонье. Так, вратарь Амир Мифтахов будет выступать в составе «барсов» под номером 35, защитники: Динар Хафизуллин – 3, Василий Токранов – 42, Максим Чудинов – 73, Вячеслав Войнов – 26, нападающие: Александр Радулов – 47, Станислав Галиев – 22, Кирилл Семенов – 94, Вадим Шипачев – 87.

Также ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на сравнения нынешнего состава «барсов» с командой локаутного сезона 2004/05.