«Ак Барс» и «Нефтехимик» встретятся в Казани 31 января

Фото: www.ak-bars.ru

31 января в Казани состоится матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Встреча пройдет на льду «Татнефть Арены» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нижнекамска набрала 57 очков в 50 матчах при разнице шайб 134:137. В последней встрече, прошедшей 24 января, нижнекамцы на своем льду обыграли «Барыс» со счетом 3:2. Голами отметились Лука Профака, Андрей Белозеров и Булат Шафигуллин. Белозеров является лучшим бомбардиром команды – на его счету 41 очко (24+17) в 49 матчах.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке в таблице «Востока», имея в активе 70 очков после 51 игры и разницу шайб 154:123. В предыдущем матче казанцы уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме – 3:4. Две шайбы забросил Илья Сафонов, еще один гол на счету Александра Барабанова.

Кирилл Семёнов и Александр Барабанов делят ранг лучшего бомбардира «барсов» – оба форварда набрали по 39 очков.