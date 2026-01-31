news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 31 января 2026 09:30

«Ак Барс» и «Нефтехимик» встретятся в Казани 31 января

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» и «Нефтехимик» встретятся в Казани 31 января
Фото: www.ak-bars.ru

31 января в Казани состоится матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Встреча пройдет на льду «Татнефть Арены» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нижнекамска набрала 57 очков в 50 матчах при разнице шайб 134:137. В последней встрече, прошедшей 24 января, нижнекамцы на своем льду обыграли «Барыс» со счетом 3:2. Голами отметились Лука Профака, Андрей Белозеров и Булат Шафигуллин. Белозеров является лучшим бомбардиром команды – на его счету 41 очко (24+17) в 49 матчах.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке в таблице «Востока», имея в активе 70 очков после 51 игры и разницу шайб 154:123. В предыдущем матче казанцы уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме – 3:4. Две шайбы забросил Илья Сафонов, еще один гол на счету Александра Барабанова.

Кирилл Семёнов и Александр Барабанов делят ранг лучшего бомбардира «барсов» – оба форварда набрали по 39 очков.

читайте также
«Нефтехимик» обыграл «Барыс», продлив серию побед до семи матчей
«Нефтехимик» обыграл «Барыс», продлив серию побед до семи матчей
«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»
«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»
#хк акбарс #ХК Нефтехимик
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

30 января 2026
От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

30 января 2026