«Нефтехимик» обыграл «Барыс», продлив серию побед до семи матчей

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над астанинским «Барысом» на «Нефтехим Арене» в четвертом матче команд в текущем сезоне со счетом 3:2.

Счет в игре был открыт на 13-й минуте: отличился Лука Профака. До второго перерыва цифры на табло не изменились, а развязка началась в третьем периоде. На 42-й минуте преимущество хозяев удвоил Андрей Белозеров, укрепив позиции «Нефтехимика».

«Барыс» сумел вернуть интригу за восемь минут до сирены – на 52-й минуте Семен Симонов сократил отставание, забросив первую шайбу своей команды. За минуту до конца основного времени нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин отправил шайбу в ворота соперника.

Окончательный счет был установлен уже на последней минуте матча – нападающий «Барыса» Макс Уиллман сумел забить второй гол для своей команды, однако не повлиял на итог встречи.

«Нефтехимик» продлил серию побед до семь матчей.