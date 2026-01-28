news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 января 2026 21:37

«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм
«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»
Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

«Салават Юлаев» в заключительном «Зеленом дерби» этого сезона в регулярном чемпионате КХЛ вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу уфимских гостей.

В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Илья Сафонов и еще одну шайбу забросил Александр Барабанов.

У «Салавата Юлаева» голом отметились Шелдон Ремпал, Денис Ян и Владислав Ефремов.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 31 января против «Нефтехимика».

#хк акбарс #хк салават юлаев #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026