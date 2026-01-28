«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса»
«Салават Юлаев» в заключительном «Зеленом дерби» этого сезона в регулярном чемпионате КХЛ вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу уфимских гостей.
В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Илья Сафонов и еще одну шайбу забросил Александр Барабанов.
У «Салавата Юлаева» голом отметились Шелдон Ремпал, Денис Ян и Владислав Ефремов.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 31 января против «Нефтехимика».