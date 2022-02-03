Самоунижение: в России готовы «сжечь» КХЛ ради Олимпиад без звезд хоккея

От Пхенчхана-2018 до Пекина-2022 в НХЛ игнорируют Олимпиады, если они несут даже минимальные риски для их «священной» лиги. В России же интересы КХЛ привыкли ставить в самом конце списка хоккейных приоритетов. Почему это вопрос самоуважения или его отсутствия – в авторском материале рассуждает спортивный редактор ИА «Татар-информ» Артур Халилуллов.

КХЛ, возглавляемая Алексеем Морозовым, готова «сжечь» сезон ради победы России на хоккейной Олимпиаде без главных звезд планеты

Фото: © Алексей Куденко, РИА Новости

Олимпиада в Пекине может не «дожить» до хоккейного турнира

Всю неделю новости из олимпийского Пекина напоминают военную сводку из горячих точек. Постепенно, но необратимо растет число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. На днях был отменен предолимпийский товарищеский матч между сборными Канады и Швейцарии из-за коронавируса у одного из хоккеистов европейской сборной. Далеко не факт, что хоккейный олимпийский турнир вообще состоится. Его старт запланирован на 9 февраля, а Олимпиада в Пекине может не прожить и пяти дней с момента официального старта, который состоится уже завтра.

Однако российский хоккей уже успел пожертвовать, и не в первый раз, репутацией КХЛ в угоду олимпийским «прожектам». 12 января КХЛ объявила о переносе матчей из-за случаев коронавируса в шести командах (из 24), а недавно отказалась играть пропущенные игры во время паузы на Олимпиаду в Пекине. Самое печальное, что лига до сих пор не озвучила планы по завершению сезона. Но, похоже, неизбежно решение о старте плей-офф без доигрывания «регулярки». А это прямо бьет по спортивной составляющей.

Если разобраться, все это сделано в угоду интересам национальной команды на Олимпийских играх в Пекине. Чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса в сборной и успеть подготовиться к «главному старту четырех лет». А главный ли старт? Пекинская Олимпиада станет уже второй подряд, на которых не сыграют хоккеисты из НХЛ. Многие еще со времен Пхенчхана называли подобные Игры «недоолимпиадой» по хоккею.

Не факт, что хоккейный олимпийский турнир вообще состоится: растет число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

КХЛ опять в роли жертвы: все ради героических побед над Германией в турнире без главных звезд планеты

Парадокс заключается и в том, что уже семь лет главным хоккейным событием считаются чемпионаты мира, где хотя бы выступают звезды НХЛ, из числа игроков команд, не пробившихся в плей-офф Кубка Стэнли или вылетевших в первом раунде.

Совсем не случайно в финале Олимпиады в Пхенчхане сборная России героически осилила в финале Германию (!), которой на предыдущих Играх в финалах даже и не пахло. Это многое говорит об уровне олимпийского хоккейного турнира 2018 года. Уже тогда думающие люди задавались вопросом: а стоило ли ради этого четыре года убивать спортивную составляющую в КХЛ, практически насильно загоняя всех немногочисленных звезд лиги в столичный ЦСКА и питерский СКА? И ведь эта сборная могла и проиграть финал хоккейной «недоолимпиады» в Пхенчхане. Немцы в третьем периоде недотерпели всего-то 56 секунд.

Удивительно, но с тех пор в КХЛ все-таки сделали верный шаг, введя потолок зарплат, который хоть немного, но размазал звезд КХЛ за пределы Ц(СКА). И теперь надо из-за всех сил болеть за ROC в Пекине. Ведь в случае провала альтернативно одаренная часть российских хоккейных функционеров будет хором вещать про недостаток сыгранности команды, если она не составлена из двух клубов. А про интересы самой КХЛ как лиги никто даже не вспомнит.

Из международных соревнований самыми ценными за океаном считаются молодежный и юниорские чемпионаты, потому что на них НХЛ отбирает в свою лигу будущих звезд Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

НХЛ рассматривает международный хоккей донором своей лиги

Так или иначе, перед Пекином интересы лиги вновь задвинули куда-то очень глубоко. Команды вполне могли проводить матчи в условиях умеренных вспышек ковида, как это спокойно делается сейчас в играх ВХЛ и МХЛ. Более того, клубы КХЛ могли в условиях коронавирусных вспышек доукомплектовываться из своих фармов в МХЛ и ВХЛ. Далее: раз уж перенесли встречи, то можно было без особого ущерба сыграть во время Олимпиады, ставя интересы поклонников клубных команд на первое место. Но нет. Даже решения о дальнейшей судьбе сезона до сих пор не принято. Главное, запустить команду ROC на китайскую орбиту, а дальше хоть трава не расти.

Зайдем на проблему с другой стороны. На чем зиждется успех НХЛ – сильнейшей хоккейной лиги планеты? На том, что НХЛ для США и Канады – Мекка мирового хоккея, вокруг которой, собственно, хоккей и движется. Почему из международных соревнований самыми ценными за океаном считаются молодежный и юниорские чемпионаты? Потому что на них НХЛ отбирает в свою лигу будущих звезд. У нас, кстати, эти хоккейные старты также стали популярнее за последние 10-15 лет. А знаете, почему? Потому что они популярны за океаном. Как говорится, почувствуйте разницу.

В теории КХЛ вполне могла не просто быть «лучшей европейской лигой», а действительно конкурировать с НХЛ на равных Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Не «крутая», а «колхозная»: КХЛ готова к самосожжению ради Олимпиады без звезд

НХЛ не отпускает игроков на Олимпийские игры в любой ситуации, которая несет хоть сколько-нибудь минимальный риск для их лиги. КХЛ же готова вообще «сжечь» сезон ради победы России на хоккейной Олимпиаде без главных звезд планеты. Это говорит, прежде всего, об уважении к собственному хоккею в Канаде и США и самоунижении или даже самобичевании российского хоккея в самой России.

В теории КХЛ вполне могла не просто быть «лучшей европейской лигой», а действительно конкурировать с НХЛ на равных. Быть «Крутой» хоккейной лигой (КХЛ) а не «Колхозной». И на заре существования лиги к этому все шло. При Медведеве (первый президент КХЛ) СКА могло вылететь из стартового раунда плей-офф, да и вообще в КХЛ хватало самобытных команд. Появились интересные европейские коллективы – «Лев» словацкий, а позже чешский (уже умерли оба), финский «Йокерит». К ним добавились «Медвешчак» (тоже уже нет), «Слован» (тоже всё). А с определенного момента деградации из новичков лиги появился лишь «Куньлунь». Хотя в «прожектах» ходили действительно перспективные проекты из Милана, Парижа, Берлина и Лондона. Конечно, можно бесконечно кивать на сложную геополитическую ситуацию, но главная причина на поверхности. В самой России КХЛ принижают, и в таком качестве она европейским столицам и другим крупнейшим городам Старого Света закономерно не интересна.

В итоге КХЛ уже тяжело воспринимать как по-настоящему континентальное соревнование. В ней выступают представители стран бывшего СНГ – «Барыс» (Казахстан), рижское и минское «Динамо», китайский «Куньлунь» (непонятно зачем в континентальной европейской лиге) и бонусом финский «Йокерит», существующий исключительно на российские финансы. На выходе мы получаем вовсе не «Крутую», а «Колхозную хоккейную лигу».

На Олимпийских играх Пхенчхана «рулил» «Газпром» под общим кураторством Романа Ротенберга Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Газпром» и «Роснефть» рулят хоккейной Россией на Олимпиадах по очереди: до КХЛ им дела в целом и нет

Но тут стоит сделать оговорку, что текущее руководство лиги в лице уважаемого бывшего хоккеиста Алексея Морозова вряд ли обладает в КХЛ полномочиями определения глобальных направлений развития. В кулуарах давно говорят, что российским хоккеем в целом давно руководят две силы – «Газпром» и «Роснефть», содержащие два главных проекта СКА и ЦСКА соответственно. Обе госкорпорации скорее заинтересованы в номинальных победах на слабых хоккейных Олимпиадах, нежели в развитии КХЛ. И при этом они даже сборной Россией руководят по очереди.

На Олимпийских играх Пхенчхана «рулил» «Газпром» под общим кураторством Романа Ротенберга – вы же помните, что на этапе 2018-2020 любой главный тренер СКА автоматически возглавлял сборную. Сейчас настала очередь ЦСКА. Сенсационно был снят фантомно назначенный на ОИ в Пекин Знарок и поставлен Алексей Жамнов, не имеющий опыта работы главного тренера вообще.

И вот ради такой сборной и такой Олимпиады у нас продолжают гнобить некогда перспективную КХЛ. И самое печальное: свет в конце туннеля даже не просматривается.

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