КХЛ объявила об окончании регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить оставшееся игры регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Для того чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемии максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

По его словам, распределение команд в турнирной таблице будет производиться по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

«Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которое было проведено командами. В итоге выбран самый объективный вариант – распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», – добавил Морозов.

Сообщается, что Кубок Гагарина стартует 1 марта.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» в большом материале рассказало о последствиях подобных решений КХЛ для российского хоккея.