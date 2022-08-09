Айзатуллин: Проектирование Соборной мечети еще не началось

Проектирование Соборной мечети, которую планируют построить в Казани, еще не началось из-за оформления земельного участка, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«Проектирование еще не началось, потому что пока идет вопрос по оформлению земельного участка. По краю этого участка проходит дренаж, который собирает ливневые стоки и со стороны “Чаши”, и со стороны Декабристов, поэтому проектирование мы начнем по этой границе – нужно перевести ее в трубы под землю, чтобы было все красиво», – заявил министр.

Напомним, что Соборную мечеть возведут на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», она сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей. Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий республики Камиль Самигуллин, глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и другие почетные гости.

8 июля были подведены итоги международного конкурса эскизных проектов соборной мечети в Казани. Первое место разделили два проекта — Айвара Саттарова (Казань) и бюро «Гинзбург Архитектс» (Москва).