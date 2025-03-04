news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 марта 2025 11:38

Айрат Гимадутдинов: «Экономика Татарстана развивается гармонично»

Читайте нас в
Телеграм
Айрат Гимадутдинов: «Экономика Татарстана развивается гармонично»
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин накануне провел рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой в том числе обсуждались социально-экономические показатели региона. Председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов поделился своим впечатлением от встречи.

«Встреча была очень насыщена именно цифрами, фактами, а не просто рассуждениями. Рустам Нургалиевич на цифрах показал, какие у нас есть показатели, какая динамика. Я думаю, что Владимир Владимирович остался удовлетворен этим докладом, потому что он основан на реальных цифрах, на реальных показателях, подтверждающих стабильное развитие экономики республики», – отметил собеседник «Татар-информа».

Важным фактором позитивной оценки Президента стало то, что рост экономики Татарстана не является «дутым», а обеспечен в том числе за счет экспорта несырьевых продуктов. Более того, он не обусловлен исключительно спросом, связанным со специальной военной операцией. «Действительно, развивается экономика не однобоко, а гармонично, всесторонне», – подчеркнул Гимадутдинов.

Эксперт также акцентировал внимание и на сохранении высоких показателей в сельском хозяйстве, особенно лидерства по производству молока в стране. «Это о многом говорит. В том числе о том, что внимание, которое уделяется сельскому хозяйству, дает свои плановые, постоянные результаты», – добавил он.

Отдельное внимание было уделено развитию IT-сферы в регионе. «То, что вышли на такие показатели – озвучено 225 млрд [рублей] доходов от IT-сферы, – это очень высоко. Фактически такими темпами идет развитие в республике. IT-парк, новый IT-парк имени Башира Рамеева, Иннополис – мы видим, что все они работают активно», – сказал Гимадутдинов.

Среди других достижений республики он отметил значительный объем введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, что способствует улучшению качества жизни граждан.

Собеседник информагентства также подчеркнул, что доклад Минниханова произвел оптимистичное впечатление, особенно в свете достижения планки в 5,2 трлн рублей валового регионального продукта. «И это при том, что есть ограничения по нефти. И все это внушает оптимизм, уверенность, стабильность», – заключил Гимадутдинов.

читайте также
Путин - Минниханову: «Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?»
Путин - Минниханову: «Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?»
Экономика, СВО и религия: главные акценты в беседе Путина и Минниханова
Экономика, СВО и религия: главные акценты в беседе Путина и Минниханова
#Рустам Минниханов #Владимир Путин #Общественная палата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

3 марта 2025
Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

3 марта 2025