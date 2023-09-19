Айрат Фаррахов о послании Раиса РТ: Не было закрытых и неудобных тем

Профессиональная оценка текущей ситуации в послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ прозвучала на одном дыхании, в нем «не было закрытых и неудобных тем». Таким мнением в своих соцсетях поделился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Фаррахов отметил, что руководитель республики поставил конкретные задачи на ближайший год. В послании прозвучала благодарность поколениям татарстанцев за труд и усердие, низкий поклон защитникам России и участникам СВО, пути преодоления современных вызовов и преумножения лидерства Татарстана, написал депутат.

«Очень рад, что в Казани появится Сквер учителя», – продолжил Фаррахов, добавив, что его семья наполовину состоит из педагогов. Он назвал своевременным решением объявить следующий год Годом научно-технологического развития.

«Здесь не хватало системной работы всех уровней власти. Академия наук Татарстана станет в основе этого развития – очень системное и верное решение! Поставлены задачи по углублению цифровизации, решению проблем в жилищно-коммунальной сфере. Здесь наибольшее количество обращений граждан», – резюмировал Фаррахов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в этом году обратился с ежегодным посланием Госсовету РТ 14 сентября. Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Сквозь призму СВО: какие акценты сделал Минниханов в послании Госсовету.