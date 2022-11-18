Айрат Фаррахов о мусорной реформе: «Видим, что пока ничего не работает»

Мусорная реформа началась в 2019 году, но пока не дала ожидаемых результатов. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на пресс-конференции, посвященной инициативам Госсовета Татарстана по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращения с ТКО и ЖБО.

«Мы хотим, чтобы мусорная реформа заработала именно в том варианте, о котором говорили изначально. Чтобы бизнес знал, за что платит, чтобы переработчики мусора понимали, какие у них есть права, а те, кто перевозит, не решали свои вопросы за счет высоких тарифов. Но люди и бизнес задают все больше вопросов», – сказал парламентарий.

По словам Фаррахова, ожидалось, что мусорная реформа начнет работать, но тарифы выросли, а свалок меньше не стало. «Мы видим, что работать реально ничего не стало. Мы хотим, чтобы в России перерабатывали мусор, не увеличивали количество свалок. Но пока ничего не работает», – заметил он.

Депутат уточнил, что пакет предложений Татарстана будет направлен Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Затем законодательные инициативы будут обсуждаться в профильных министерствах и ведомствах. Предполагается, что в течение одного – полутора месяцев будут получены отзывы на пакет документов. Исходя из заключения Правительства России, законопроект будет доработан и внесен в нижнюю палату российского парламента.

Депутат Госдумы Марат Нуриев добавил, что законодательные инициативы по регулированию сбора твердых коммунальных и жидких бытовых отходов важны не только для республики, но и для всей страны в целом. «Проблемы примерно одни и те же во всех регионах», – констатировал он.

Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин пояснил, что нововведения не направлены на повышение тарифов за сбор мусора.

«Есть методология тарифообразования, конечная стоимость услуги зависит от численности проживающих и числа заключенных с регоператором договоров. Например, в самой отдаленной деревне Зеленодольского района мусор раньше всегда сваливали в овраги. После прихода регоператора отходы стали вывозить на казанский полигон, а тариф и у казанца, и у жителя этого населенного пункта одинаковый, несмотря на расстояние до мусорного полигона», – подчеркнул он.

Госсовет Татарстана направит в Госдуму и Правительство России инициативы по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами. Решение было поддержано на 37-м заседании парламента.

В частности, депутаты внесут в Госдуму законопроект, которым предлагаются изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления. Кроме того, парламент обратится к Председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину и главе Правительства России Михаилу Мишустину о совершенствовании правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами.