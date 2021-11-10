Айрат Фаррахов: Для победы над пандемией нужно задуматься о Covid-вакцинации подростков

Стремительное распространение дельта-штамма коронавируса Covid-19 всё чаще приводит к тяжелому течению болезни не только у пожилых людей, но и среди молодежи. В ряде стран уже стартовала вакцинация подростков, аналогичное решение рано или поздно придется принять и в России. Такое мнение в интервью ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он отметил, что нынешний дельта-штамм коронавируса оказался более заразным и опасным, чем изначальный уханьский вариант SARS-CoV-2. Патоген никогда не исчезнет полностью, но благодаря коллективному иммунитету его распространение можно сделать контролируемым.

«При достижении массового иммунитета на уровне минимум 85% населения мы сможем перевести эту инфекцию в контролируемый режим. Фактически Covid-19 станет сезонной инфекцией наравне с гриппом. Мы обязательно к этому придем. Весь вопрос в том, с какими потерями. Для этого нам всем нужно быстрее вакцинироваться и ревакцинироваться», — подчеркнул Фаррахов.

Он добавил, что уже сейчас необходимо думать на перспективу: нужна вакцинация не только взрослого населения, но и подростков.

«Очень большое количество молодых людей являются бессимптомными носителями коронавируса. А сейчас, после его мутации, все чаще появляются случаи тяжелого течения болезни даже среди молодежи. Поэтому многие европейские страны перешли к вакцинации подростков. По аналогичному пути, скорее всего, придется пойти и нам», — заключил Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов с 2007 по 2013 год занимал пост министра здравоохранения Татарстана, а в 2013–2014 годах был заместителем министра здравоохранения России. С 2014 по 2016 год работал заместителем министра финансов России, после чего стал депутатом Государственной Думы ФС РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.