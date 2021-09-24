Айнур Тимерханов: Мы дорожим дружеским межконфессиональным отношением

Для нашей страны очень важно дружеское доверительное отношение, которое складывается между мусульманами и православными, заявил и. о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов на проходящей в эти дни в Болгаре международной научно-практической конференции «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы».

«Мы дорожим межконфессиональным и межнациональным миром и согласием в нашей стране», — подчеркнул спикер.

Фото: © Пресс-служба Болгарской исламской академии

Этой позиции придерживаются и остальные участники события. Ислам и православие на территории Татарстана проживают в мире и согласии на протяжении многих столетий, напомнил конференции секретарь Казанской епархии протоирей Владимир.

Фото: © Ильгиз Гильманов

«Татарстан — сакральное место для ислама и православия. Здесь в конце I тысячелетия произошло значимое событие, повлиявшее на ход истории Евразии, — Волго-Булгария официально приняла ислам, 1100-летие которого республика торжественно готовится отметить в следующем году. Именно здесь была обретена одна из величайших святынь православия — Казанская икона Божией матери», — привел исторические параллели священнослужитель.

О значении приближающейся даты и роли принятия ислама во всей российской истории более подробно сказал первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар хазрат.

«Приближающееся 1100-летие принятия ислама считается одной из самых памятных дат в истории татарского народа и всех российских мусульман. Эта дата сгенерировала уникальное в мировом масштабе явление — менталитет российских мусульман [...]. Нахождение на стыке культур и цивилизаций, богатое наследие и активное участие в развитии экономики России создают предпосылки для мусульман страны стать одним из передовых сообществ в современном исламском мире. Поэтому отечественная исламская теология должна основываться в первую очередь на собственном богословском наследии и традициях. Наши предки оставили для нас бесценные духовные резервы, и наша задача — изучить и осваивать их», — считает Ильфар хазрат.

Он обратил внимание собравшихся, что именно популяризация глубокого наследия и воспитание интереса к нему среди молодежи сможет противостоять бездуховности, потере национальной, религиозной идентичности, отрыву от семьи, от своих корней и традиций, что приводит, в свою очередь, к таким трагедиям, как в казанской школе №175 и в пермском университете.

На важность образовательного процесса обратил внимание конференции и главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ Аскар Гатин.

Фото: © Ильгиз Гильманов

«Если перефразировать фразу „Кто владеет информацией — тот владеет миром“, то можно получить другое утверждение: „Кто владеет передовой системой образования — тот является законодателем общественного и культурного развития“. События, происходящие в мусульманском мире, показывают все более возрастающее значение роли религиозного образования в будущем мусульман», — сказал Аскар Гатин.

Болгарская исламская академия совместно с научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования проводит II международную научно-практическую конференцию «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы», приуроченную к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: © Ильгиз Гильманов

В работе форума принимают участие около 100 делегатов и гостей: представители Аппарата Президента РТ, руководство и члены НОТА, ректоры вузов, муфтии, ученые-богословы, представители международных научно-образовательных организаций и специалисты в разных областях гуманитарной науки.

В программе конференции, работа которой завершится 25 сентября, тематические секции и круглый стол.