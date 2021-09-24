Ученые, богословы и политики обсудят в Болгаре систему обучения в исламских вузах

В Болгаре стартовала II Международная конференция, посвященная исламоведению и исламской теологии в современной системе образования. Мероприятие, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, собрало около 100 участников. Организаторами мероприятия являются Болгарская исламская академия и научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Сегодня в рамках конференции состоится пленарное заседание, в котором примут участие представители Администрации Президента РФ, Аппарата Президента РТ, руководство и члены НОТА, ректоры вузов, муфтии, ученые-богословы, представители международных научно-образовательных организаций и специалисты в разных областях гуманитарной науки, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Болгарской исламской академии.

Программа конференции рассчитана на два дня. Участники мероприятия проведут круглый стол, на котором обсудят актуальные вопросы организации и методического обеспечения образования в исламских вузах. Также будет организована секционная работа по различным темам.

По итогам конференции планируется издание электронного и бумажного сборника материалов.