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Ру Тат
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24 сентября 2021  08:10
Ильгиз Гильманов

Ученые, богословы и политики обсудят в Болгаре систему обучения в исламских вузах

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В Болгаре стартовала II Международная конференция, посвященная исламоведению и исламской теологии в современной системе образования. Мероприятие, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, собрало около 100 участников. Организаторами мероприятия являются Болгарская исламская академия и научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. 

Сегодня в рамках конференции состоится пленарное заседание, в котором примут участие представители Администрации Президента РФ, Аппарата Президента РТ, руководство и члены НОТА, ректоры вузов, муфтии, ученые-богословы, представители международных научно-образовательных организаций и специалисты в разных областях гуманитарной науки, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Болгарской исламской академии.

Программа конференции рассчитана на два дня. Участники мероприятия проведут круглый стол, на котором обсудят актуальные вопросы организации и методического обеспечения образования в исламских вузах. Также будет организована секционная работа по различным темам. 

По итогам конференции планируется издание электронного и бумажного сборника материалов.

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