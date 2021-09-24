Айнур Тимерханов: Теологическое образование способствует укреплению гражданского мира

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

Развитие теологического образования способствует укреплению гражданского мира и взаимопониманию традиционных конфессий России. Об этом заявил и. о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов на проходящей в Болгаре международной научно-практической конференции «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы».

«В быстро меняющемся мире [...] все возрастающее значение приобретают богословские школы, ведь теология в первую очередь призвана содействовать духовному росту. В этой связи хочу напомнить слова Президента страны Владимира Путина, который неоднократно отмечал о необходимости содействия сбережению духовно-нравственных ценностей и богатейшего культурного наследия России», — отметил руководитель Болгарской академии.

Он напомнил, что теология развивалась как межконфессиональный проект, ведь «в ее развитии принимали участие традиционные конфессии России».

«В данной ситуации особенно важно, чтобы наши учащиеся и на уровне высшего образования, и в школе получали адекватные знания о религии, чтобы они знали, чему конкретно учила та или иная религиозная традиция», — сказал спикер.

Большую роль в этом процессе играет научно-образовательная теологическая ассоциация, которая объединяет более 80 православных, исламских, иудейских духовных учебных заведений, а также светских университетов.

«Сегодня формируется ясное понимание того, что межрелигиозное, межконфессиональное согласие в стране должно строиться на основе доступной и качественной системы религиозного, в частности исламского, образования, способной бережно интегрировать национальные традиции в единое образовательное пространство», — уверен Айнур Тимерханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Болгаре открылась Международная теологическая конференция, приуроченная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.