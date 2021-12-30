Айдар Салимгараев исполнил новогодние мечты детей из Набережных Челнов

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев исполнил новогодние желания детей из многодетной семьи из Набережных Челнов, подарив им смарт-часы. Об этом в своем Instagram рассказала мама ребят Евгения.

«Сегодня Дедушка Мороз передал подарки детям. Спасибо организаторам @elka_zhelaniy за такую акцию, — поделилась горожанка. — Нашим волшебником стал Салимгараев Айдар Саитгараевич руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“ @ra_tatmedia Спасибо вам и вашим сотрудникам за подарки».

Многодетная мать поблагодарила Айдара Салимгараева за новогоднее чудо, а также пожелала ему счастливого Нового года.

Акция «Елка желаний» осуществляется по инициативе Президента России Владимира Путина.Он уже исполнил новогоднее желание школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», а также мечту тяжелобольного мальчика из Бурятии, который хотел побыть пожарным. Семье 14-летнего Марка из Подмосковья Президент России помог решить квартирный вопрос.