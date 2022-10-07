Метшин об эпохе до Путина: «Сегодня мало кто вспоминает, как не платили зарплаты»

Вклад Президента России Владимира Путина в развитие Республики Татарстан и в целом всей страны поистине эпохальный. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

«Изменения, которые произошли за это время, существенные. Они даже эпохальные. Поскольку те изменения, которые мы — зрелое поколение — наблюдали и наблюдаем, когда из одной стадии с отсутствием государственности, экономики, госструктур правления власти, тех проблем в 90-е годы, мы сегодня живем в сформированном во всех отношениях государстве. И это, безусловно, заслуга первого лица», — отметил собеседник агентства.

Парламентарий подчеркнул, что и в нынешнее время есть сложности, вызовы международного сообщества. Но под руководством лидера страны и совместно с народом все они преодолимы, убежден депутат. «Это совершенно не пафосные слова. Это то, что я лично ощущаю», — поделился Метшин.

Что касается Татарстана, то он, как известно, является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации.

«Без взаимодействия с федеральным центром, без взаимодействия всех структур и ведомств вертикали, которая организована у нас в России, невозможно развитие любой территории. Те преимущества, которые мы получаем благодаря первому лицу нашей территории Рустаму Нургалиевичу Минниханову, они воочию зримы и ощутимы на примере динамичного развития республики. И это трудно переоценить. Это то, что видят люди, чем они пользуются», — отметил депутат.

По его словам, сегодняшние проблемы существенны, но немногие вспоминают, как страна эволюционировала, как менялась на протяжении этого времени.

«Когда не выплачивали заработные платы, когда нельзя было спокойно выйти на улицы! Разные времена были. Сейчас тоже проблемы. Это жизнь. Очень важно, что мы видим, как их решать, и каким образом с людьми двигаться дальше. Вот это важно», — поделился мнением Айдар Метшин.

Сегодня Президент Владимир Путин празднует 70-летний юбилей. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата. Президент Татарстана Рустам Минниханов от имени жителей республики и от себя лично поздравил главу государства с семидесятилетием.