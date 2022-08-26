Айдар Метшин стал почетным гражданином Нижнекамска

Бывшему главе Нижнекамска Айдару Метшину присвоили звание «Почетный гражданин Нижнекамска». Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на сегодняшней сессии, передает «НТР 24».

Экс-градоначальника отметили «за значительный личный вклад в социальное, экономическое и инвестиционное развитие» города и муниципального района, а также большой вклад в повышение качества жизни нижнекамцев и активную общественно-политическую деятельность.

Метшин стал руководителем района в 2006 году, мэром — в 2008-м. В 2021 году он сложил полномочия и был избран в восьмой созыв Госдумы. За большой вклад в социально-экономическое развитие Нижнекамского района Президент РТ Рустам Минниханов наградил его орденом за заслуги перед Республикой Татарстан.

Также звание «Почетный гражданин Нижнекамска» депутаты горсовета присвоили ветерану труда, первому секретарю горкома Роберту Шамгунову.

Церемония вручения свидетельств пройдет в официальный день рождения Нижнекамска 22 сентября.