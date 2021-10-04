Айдар Метшин награжден орденом Президента за заслуги перед Республикой Татарстан

За большой вклад в социально-экономическое развитие Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин указом Президента РТ Рустама Минниханова награжден орденом за заслуги перед Республикой Татарстан — высшей наградой республики, которая будет вручена в торжественной обстановке в Казанском Кремле. Об этом на сессии депутатов в Нижнекамском муниципальном районе сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Алексей Песошин отметил, что смена главы района, мэра — это очень важное событие для муниципального образования. «Мы все прекрасно знаем, насколько важна роль руководителя в успешном развитии территории», — отметил он.

Песошин напомнил, что Айдар Метшин руководил Нижнекамским районом в течение 15 лет. «За это время в городе и районе удалось решить целый ряд масштабных задач, направленных на повышение качества жизни нижнекамцев, внедрить в разные направления хозяйства передовой опыт, претворить в жизнь инновационные проекты, нацеленные на успешное развитие муниципалитета с перспективой на годы вперед», — отметил Песошин.

Спикер добавил, что муниципалитет занимает лидирующие позиции в социально-экономической отрасли в Татарстане. В Нижнекамске производится порядка 18% всей промышленной продукции в республике. В конце 2017 года Нижнекамск получил статус ТОСЭР, что послужило хорошим импульсом развития МСБ. Позитивные изменения произошли и в области сельского хозяйства. По итогам прошлого года в отраслевом рейтинге АПК среди районов республики Нижнекамск поднялся на седьмое место, в рейтинге малых форм хозяйствования район занимает 10-е место.

«Под руководством Айдара Раисовича реализовано множество проектов в сфере строительства, жилья, объектов городского хозяйства, социальной сферы. Нижнекамск стал одним из ведущих городов республики по развитию комфортной городской среды, неоднократно был признан самым благоустроенным городом России. Только за последние 5 лет в Нижнекамском муниципальном районе построено свыше 325 тыс. квадратных метров жилья. За этот же период построены две школы и пять детских садов. А буквально месяц назад был дан старт сразу трех учреждений образования по самым современным проектам», — отметил Песошин.

Премьер-министр Татарстана также отметил достижения Нижнекамского района в сфере здравоохранения, за последние несколько лет здесь не только построены новые объекты, но и проведена модернизация медицинских учреждений.

Ранее ИА «Таьатр-информ» сообщало, что Айдар Метшин объявил о сложении полномочий мэра Нижнекамска.