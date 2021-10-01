Пресс-служба не подтвердила слухи о назначении Муллина на пост мэра Нижнекамска

В пресс-службе Нижнекамского муниципального района не подтвердили слухи о назначении главы Муслюмовского района Рамиля Муллина на пост руководителя Нижнекамского района. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее по информации источника «НТР 24» было озвучено, что новым мэром Нижнекамска и главой Нижнекамского района станет Рамиль Муллин. Также сообщалось, что окончательное решение должно быть принято на следующей неделе на заседании городского и районного советов, на котором нынешний мэр Айдар Метшин должен официально сложить свои полномочия.

«Разные слухи ходят давно, однако у нас нет подтверждения этой информации», — заявили агентству в пресс-службе.



Рамиль Муллин знает о Нижнекамске не понаслышке. С 2003-го по 2006 год он занимал пост главного врача Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске. С 2006-го по 2010 год был заместителем главы Нижнекамского района РТ. Муслюмовским районом Татарстана Муллин руководит с 2013 года. Сейчас ему 47 лет, он врач и юрист, имеет три высших образования, окончил КГМУ, КГУ, а в 2004 году завершил обучение в Поволжской академии госслужбы. Кандидат медицинских наук.