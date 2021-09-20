«Им есть что занести в актив»: Пять причин победы «Единой России» в Татарстане

Сегодня будут объявлены предварительные итоги выборов в Госдуму. Однако еще вчера, по данным экзит-пуллов, в Татарстане «единороссы» набирали почти 80 процентов голосов. В чем причины такого результата, размышляет политический и экономический обозреватель Альберт Бикбов.

Еще вчера, по данным экзит-пуллов, в Татарстане «единроссы» набирали почти 80 процентов голосов

Фото: tatarstan.er.ru

1. Безупречно проведенная предвыборная кампания

С точки зрения использования выборных технологий избирательная кампания «Единой России» была проведена на уровне лучших мировых стандартов. Именно это образцовое ведение кампании достойно включения в учебники и пособия по политтехнологиям. Партия не допустила ни одной существенной ошибки в ходе избирательной кампании, а применяемые ей инструменты оказались весьма действенными для формирования у избирателей выбора в свою пользу.

«Единая Россия», в отличие от своих конкурентов, провела масштабные и демократичные по духу праймериз с хорошей раскруткой в информационном поле.

«Единая Россия» провела масштабные и демократичные по духу праймериз с хорошей раскруткой в информационном поле Фото: tatarstan.er.ru

Нельзя не отметить активную полевую работу ведущих членов партии в Татарстане: встречи с избирателями на местах, получение от них наказов и пожеланий, выступления с использованием абсолютно всех каналов связи. Особенно преуспела партия в агитационной работе - широкомасштабная наглядная агитация, распространение печатной агитационной продукции, развернутые и содержательные интервью хедлайнеров партии в средствах массовой информации.

Особенно сильно было заметно присутствие партии в соцсетях и вообще в пространстве Интернета. Телевизионные дебаты, в которых участвовала «Единая Россия» в Татарстане, показали высокую подготовленность представителей партии к выступлениям, их уверенное владение цифрами и фактами с применением аргументированной риторики.

2. Глубоко проработанная предвыборная программа

Еще один важнейший политтехнологический документ предвыборной борьбы - предвыборная программа, которая получилась у «Единой России» на голову, а то на порядок, выше, лучше и качественнее чем у ее конкурентов. Как документ предвыборная программа «Единой России» получился комплексным и сбалансированным. Это результат огромной работы, как со стороны составителей, так и со стороны гражданского общества.

Это писалось не в башнях из слоновой кости, а на основе предложений граждан (их собрано в общей сложности 1 676 660!). Поэтому предвыборная программа «Единой России» с полным правом носит название «Народная программа».

Программа писалась на основе предложений граждан (их собрано в общей сложности 1 676 660!) Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, следует отметить высокое качество получившегося документа - в нем подкупает высокая проработанность предложений на предмет осуществимости, наличия ресурсов и решений для реализации, а также соблюдения критериев целесообразности и востребованности для общества. «Единая Россия» снова здесь проявила новаторский подход, сделав программу не только всенародной, но и реализуемой, без популистских и общих обещаний, присущих другим участникам предвыборной гонки.

3. Консервативная центристская идеология

В политологии есть очень важное понятие - «медианный избиратель». То есть это такой избиратель, который занимает центристскую позицию между равно представленными левыми и правыми взглядами. Избиратели среднего и старшего возраста, составляющие так называемый «ядерный электорат» хорошо помнят как левые эксперименты при коммунистах длиной в 70 лет, так и правые либеральные реформы «лихих 90-х». Поэтому умеренный консерватизм, нежелание каких-либо кардинальных перемен с высокой степенью неопределенности - как раз и есть та самая оппозиция медианного российского избирателя.

«Единая Россия» со своей консервативной центристской идеологией как раз и угадала позицию гипотетического медианного избирателя Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как показывает практика политтехнологий, именно ориентация своей идеологии на медианного избирателя и даёт партии существенное преимущества и даже победу в избирательной гонке. «Единая Россия» со своей консервативной центристской идеологией как раз и угадала позицию гипотетического медианного избирателя, которая совпадает с позицией большинства населения. В Татарстане, где основная часть населения поддерживает курс республиканских властей, такой подход традиционно дает хорошие результаты.

4. Прагматизм татарстанских избирателей

Избиратель, в большинстве своем, прекрасно осознает что цена популистских предвыборных обещаний после выборов стремится к нулю и ментально тяготеет к партиям с опытом реально выполненных задач и решенных проблем. В этом плане у «Единой России» есть абсолютное преимущество. В ходе предвыборной борьбы единороссы демонстрировали фактическое решение большинства жизненных проблем.

В ходе предвыборной борьбы единороссы демонстрировали фактическое решение большинства жизненных проблем Фото: tatarstan.er.ru

Можно сколько угодно рассуждать об административном ресурсе «Единой России», но это действительно партия реальных дел и им есть чем гордиться и что занести в свой актив. В конце концов, выборы - это сделка, которую избиратели заключают с партиями и кандидатами. А сделка предполагает прагматичный подход с точки зрения реализуемости и предсказуемости последствий.

5. Фактор Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил региональный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Тем самым он оказал местным единороссам весомую поддержку, поделившись с ними своим высоким электоральным рейтингом и авторитетом. Безусловно, этот шаг лидера республики привлек дополнительные голоса в копилку «Единой России».

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил региональный список кандидатов «Единой России», оказав местным единороссам весомую поддержку Фото: president.tatarstan.ru

Кроме него, лидерами списка единороссов в Татарстане оказались харизматичные и узнаваемые среди электората люди - Айрат Фаррахов (врач с 20-летним опытом, бывший министр здравоохранения), Татьяна Ларионова (отвечала за возрождение исторических святынь в команде Минтимера Шаймиева), Айдар Метшин (глава цветущего и развивающегося Нижнекамска). Этим набором узнаваемых и уважаемых лиц, как козырями, «Единая Россия» легко побила карты своих политических противников на этой избирательной кампании. Другим партиям и движениям не удалось предложить хоть какой-то сильный состав своих фронтменов.