Айдар Метшин рассказал, зачем сам взял в руки лопату во время аномального снегопада

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Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин рассказал «Татар-информу», почему сам решил расчистить снег возле своего дома.

«Это никакой не пример, это желание сделать так, чтобы во время этой зимней сказки ты хорошо себя чувствовал», — сказал Айдар Метшин.

Депутат Госдумы считает, что такая снежная зима — это естественно, это то, что подарил людям Всевышний.

«Расчистить от снега территорию — это совершенно естественное желание наших людей, которые помнят те счастливые годы, когда наступала зима — такая снежная, морозная, длительная и с сугробами. Помню, как мы устраивали катакомбы, рыли в сугробах проходы. Помню, как мы возвращались после нескольких часов на улице с обледенелыми коленками, рукавицами. Это все — счастье!», — поделился с «Татар-информом» парламентарий.

Надо признать, что в такую погоду сложнее проехать, пройти, но это правильно, это естественно для зимы, отметил Айдар Метшин.

«Конечно, жилищно-коммунальная сфера сейчас в большом напряжении, но они справляются. Я и сейчас, и когда работал мэром Нижнекамска, говорил, что в чём-то это плюс. Когда возьмешь лопату в руки, после часа уборки территории понимаешь, что это непросто, это важно», — отметил депутат Госдумы.

Ранее казанские власти заявили, что снегопад в столице республики 19 января побил пятилетний рекорд. Убрать снег во дворе вышли не только жители Казани, но и Набережных Челнов. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада