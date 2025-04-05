Айдар Метшин: «Батырлар» позволяет построить карьерный путь для истинных патриотов

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Программа «Батырлар. Герои Татарстана» позволяет построить карьерный путь для истинных патриотов, на деле доказавших преданность своей Родине. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин, чьи слова опубликованы на сайте «Экспертного клуба».

По его словам, продуманная и взвешенная работа с ветеранами СВО – один из приоритетов нашей страны на ближайшие годы. Опираясь на опыт работы с участниками СВО в Нижнекамске, он также отметил, что медицинская реабилитация, жилищные вопросы и трудоустройство имеют ключевое значение для адаптации бойцов.

«И программа „Батырлар” решает эти вопросы – позволяет построить карьерный путь для истинных патриотов, на деле доказавших преданность своей Родине. Их смелость, решительность, ответственность позволили России отстоять свои интересы в зоне СВО. Теперь эти качества наших Героев должны найти достойное применение в мирной жизни. Татарстан всегда являлся и является примером кузницы высококвалифицированных кадров, востребованных в масштабах всей страны. Реализация программы „Батырлар” также, я уверен, продолжит эту традицию», – отметил он.

Напомним, 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.

Руководитель Администрации Раиса РТ, председатель Общественного совета республиканской программы Асгат Сафаров отметил высокий интерес к участию в программе «Батырлар. Герои Татарстана» среди ветеранов и действующих участников СВО.

Среди подавших заявки в программу 79 человек удостоены высоких государственных наград за выполнение боевых заданий в зоне СВО. Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов.