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Общество 4 марта 2025 13:10

Айдар Гузаиров: Татарстан создал максимально комфортные условия для IT-компаний

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Айдар Гузаиров: Татарстан создал максимально комфортные условия для IT-компаний
Айдар Гузаиров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан создал очень комфортные условия для развития IT-компаний и всей отрасли в целом. Также чувствуется поддержка от властей в этом направлении. Таким мнением, комментируя беседу Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом России Владимиром Путиным, поделился с «Татар-информом» генеральный директор компании Innostage Айдар Гузаиров.

«Татарстан создал действительно максимально благоприятные условия для IT-компаний. Мы ощущаем поддержку на всех уровнях – от налоговых льгот и образования до инфраструктурной помощи. У руководства республики получается уделять внимание всем аспектам IT-отрасли, подключая к работе и представителей самого бизнеса. Это очень значимо для всех игроков рынка, это ощущается как настоящая конструктивная помощь, а не пустые обещания на словах», – подчеркнул собеседник агентства .

По его словам, власти Татарстана удаляют большое внимание актуальным проблемам, к которым сегодня относится киберустойчивость всего региона. В частности, возглавляемая Гузаировым компания работает в направлении снижения хакерских угроз.

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#Владимир Путин #Рустам Минниханов #it-индустрия
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