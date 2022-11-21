Айдар Галимов, Иркэ, Дина Гарипова: в Москве прошел юбилейный концерт «Татар жыры»

В Государственном Кремлевском дворце в десятый раз прошел гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар жыры». Это был уже 23-й по счету музыкальный форум. Выдающиеся артисты Татарстана и Башкортостана собрались в Москве, чтобы исполнить лучшие хиты перед столичной публикой и гостями, приехавшими насладиться выступлениями любимых певцов.

«Каждый год в декабре „Татар жыры“ собирает нас всех вместе в Казани. Мы подводим итоги, выбираем лучшие песни, артистов. А перед этим в Москве, в Кремлевском дворце, в очередной раз проходит всеми любимый гала-концерт с участием лучших народных артистов Татарстана», — отметил один из бессменных ведущих — заслуженный артист РТ Искандер Хайруллин.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В этом году участниками концерта стали лауреаты фестиваля и приглашенные артисты. Вместе они подготовили яркую программу, которая была разделена на блоки, посвященные различным темам: любовь, душа, Родина и так далее.

Песни, посвященные родной земле, исполнили народный артист РТ Зуфар Хайрутдинов, заслуженные артистки РТ Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова и Саида Мухаметзянова, лауреат фестиваля Ильнар Фархуллин, дуэт супругов Гульназ и Ильсура Шарипжановых, заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов и другие.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Музыкальные номера из категории «Слово и музыка» подготовили заслуженный артист Татарстана Рифат Зарипов, певец Марат Яруллин, дуэт Лии Шамсиной и Артура Маузера.

Тему любви в своих выступлениях раскрыли заслуженный артист Татарстана Артур Мингазов, заслуженная артистка РТ и РБ Иркэ, дуэт «Рамиль hэм Рамиля Хайрутдиновлар» и другие исполнители.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На концерте также почтили память народного артиста России и Татарстана Рената Ибрагимова, которому в день концерта исполнилось бы 75 лет. По словам ведущих, он также должен был выступить на этой сцене. В память о великом артисте его близкий друг, народный артист РФ и РТ Владимир Кудашев, исполнил песню «Наш город», в свое время ставшую визитной карточкой Ибрагимова.

Также прозвучали такие хиты певца, как «Море, море» и «Верни мне музыку». В субботу в Татарском культурном центре Москвы прошел вечер памяти Рената Ибрагимова.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Татар җыры» — ежегодный международный эстрадный фестиваль, церемония вручения народной премии в области татарской песни. Фестиваль впервые прошел в 2000 году при поддержке первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. В 2003 году он приобрел статус международного. За 22 года через этот проект прошло свыше 500 лауреатов, было исполнено более 1250 песен. В Москве гала-концерт «Татар жыры» проводится с 2012 года.