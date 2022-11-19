В Москве почтили память татарского певца Рената Ибрагимова накануне его 75-летия

В Татарском культурном центре Москвы прошел вечер, посвященный памяти выдающегося татарского певца, композитора Рената Ибрагимова, который ушел из жизни в мае этого года. Поделиться теплыми воспоминаниями накануне 75-летия артиста собрались родственники, друзья, коллеги и просто те, кому посчастливилось знать этого талантливого человека.

По словам председателя татарской национально-культурной автономии Фарита Фарисова, мероприятие изначально задумывалось «не протокольным», а душевным и семейным.

«Человек жив, пока его помнят. А Ренат Ибрагимов жил и показывал, как должен себя вести настоящий образцовый татарин! Его лозунгом было то, что национальности нашей страны едины и поэтому непобедимы», – отметил он.

«Мы хотели, чтобы вы почувствовали теплоту этого вечера и чтобы все было очень искренне. Это только маленькая репетиция, мы надеемся, что в следующем большом концерте, посвященном Ибрагимову, смогут принять участие все желающие», – добавила ответственная за сценарий вечера, режиссер Эльмира Сирачева.

Советник Департамента национальной политики города Москвы Валерий Мищенко также поприветствовал гостей мероприятия. Он отметил, что москвичи разных поколений помнят и любят Рената Ибрагимова и его творчество. По словам первого заместителя председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, руководителя аппарата Совета муфтиев России Рушана Аббясова, Ибрагимов всегда активно участвовал в культурной жизни Москвы и Московской области, с удовольствием посещал различные мероприятия, выступал на них и был глубоко верующим человеком.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Я – фанат Рената Ибрагимова. Это король тембра, я такого никогда не слышал. Это наша гордость, наше достояние. Говорят, люди живут столько, сколько их помнят. Ренат будет жить вечно», – отметил близкий друг певца, заслуженный артист РФ и РТ Владимир Кудашев. Он исполнил песню, в свое время ставшую визитной карточкой певца, – «Наш город».

На сцене также выступили композитор, музыкант Миляуша Хайруллина, оперный певец, солист Большого театра Марат Гали, певица, участница телевизионных шоу «Голос» и «Один в один» Мари Карне, заслуженные артисты России и друзья Ибрагимова – братья Сергей и Николай Радченко, заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина, российский композитор, пианист Семён Сон, заслуженный артист России Феликс Царикати, народный артист России Владимир Девятов, заслуженный артист РФ Заур Тутов и многие другие. Татарский и российский поп-певец Александр Айвазов также исполнил трогательную песню из репертуара Ибрагимова «Любовь настала».

«Ренат часто вспоминал свою маму и мечтал написать гимн матерям всего мира к своему 75-летию. Он говорил, что рай находится под ногами матерей. Он готов был еще до 100 лет жить, такую планку ставил. Но у Аллаха другие планы, видимо, ему тоже нужны такие люди, как Ренат», – сказал близкий друг Ибрагимова, общественный деятель, просветитель, меценат, политолог Раис Атагулов.



Концерт сопровождался демонстрацией фото из семейных архивов певца, записей с концертов, фрагментов фильмов с его участием. В памятном вечере также принял участие сын Рената Ибрагимова от последнего брака Султан Ибрагимов, который также занимается пением. Некоторые коллеги и друзья Ибрагимова старшего считают, что этот талантливый молодой человек может стать таким же великим исполнителем, как и отец.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Последний раз с папой я виделся на его студии. Мы записали две песни с моим педагогом, папа послушал, оценил, дал какие-то советы. Одну из этих песен „Нежность“ я сегодня исполняю для вас и для своего папы», – сказал он.

«Он подарил мне 15 лет земного рая. Большое спасибо заместителю Премьер-министра Татарстана – полпреду РТ в РФ Равилю Ахметшину, председателю татарской автономии Москвы Фариту Фарисову и всем, кто помогал. Этот вечер был подготовлен меньше, чем за месяц. Спасибо всем друзьям, знакомым, любителям творчества моего мужа», – сказала супруга покойного артиста Светлана Ибрагимова.

Фарит Фарисов попросил у родных покойного артиста поддержать инициативу об объявлении следующего года в Татарской национально-культурной автономии Москвы годом, посвященным Ренату Ибрагимову.