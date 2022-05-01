Агент Зарипова заявил, что Данис продолжит карьеру и пойдет за шестым Кубком Гагарина

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, рассказал о будущем 41-летнего хоккеиста. По словам агента, его клиент имеет хорошие шансы продолжить карьеру.

«Недавно общались с Данисом. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдет за своим шестым Кубком Гагарина. Приход Знарка может повлиять на решение Даниса? Это всё в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык. На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет», — цитирует Николаева издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что накануне «Ак Барс» объявил о расставании с шестью хоккеистами. Зарипова среди них не оказалось.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о первых действиях «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.