news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
9 сентября 2022  17:05

Агент Самошникова заявил, что зимой защитник «Рубина» перейдет в другой клуб

news_top_970_100

Футбольный агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова заявил, что его клиент может перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно. 

«По поводу переживаний Ильи я не могу сказать, это лучше у него спросить. Естественно, как и любой игрок в такой ситуации, Илья переживает. Он был одной ногой в «Динамо», мы думали, что сделка завершится и все будет нормально. Но мы не смогли перейти из-за финансовых моментов. Но это футбол, у нас есть контракт с «Рубином», будем ждать зимнего трансферного окна. Надеюсь, тогда уже проблем никаких не будет и перейдем.

Варианты были. Но «Рубином» была озвучена сумма. Из-за того, что у Самошникова оставалось 8 месяцев до окончания контракта, клубы не были готовы платить такую сумму. Высока вероятность, что зимой Илья перейдет в другой клуб», — цитирует Моисеева «РБ-Спорт».

Ранее агент футболиста «Рубина» раскрыл детали несостоявшегося трансфера в «Динамо».

Стоит отметить, что в предыдущем матче против «Алании» Самошников был признан лучшим игроком матча.

#футбол #фк рубин #Илья Самошников
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100