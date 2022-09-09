Агент Самошникова заявил, что зимой защитник «Рубина» перейдет в другой клуб

Футбольный агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова заявил, что его клиент может перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«По поводу переживаний Ильи я не могу сказать, это лучше у него спросить. Естественно, как и любой игрок в такой ситуации, Илья переживает. Он был одной ногой в «Динамо», мы думали, что сделка завершится и все будет нормально. Но мы не смогли перейти из-за финансовых моментов. Но это футбол, у нас есть контракт с «Рубином», будем ждать зимнего трансферного окна. Надеюсь, тогда уже проблем никаких не будет и перейдем.

Варианты были. Но «Рубином» была озвучена сумма. Из-за того, что у Самошникова оставалось 8 месяцев до окончания контракта, клубы не были готовы платить такую сумму. Высока вероятность, что зимой Илья перейдет в другой клуб», — цитирует Моисеева «РБ-Спорт».

Ранее агент футболиста «Рубина» раскрыл детали несостоявшегося трансфера в «Динамо».

Стоит отметить, что в предыдущем матче против «Алании» Самошников был признан лучшим игроком матча.