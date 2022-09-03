«Не договорились»: агент Самошникова раскрыл детали несостоявшегося трансфера в «Динамо»

Футбольный агент Анар Ибрагимов, представляющий интересы защитника казанского «Рубина» Ильи Самошникова, объяснил, почему не состоялся переход игрока в московское «Динамо».

«В прессе много слухов по этому трансферу: кто-то пишет, что финансово не договорились, кто-то пишет, что из-за проблем со здоровьем. Я говорю из первых уст: не договорились финансово. Проблема встала в сумме. У Самошникова была небольшая травма голеностопа в 2021 году в октябре-ноябре – ему наступили в матче с «Уралом». Но это рабочие моменты», – цитирует Ибрагимова «Eurostavka».

Напомним, в «Рубин» Самошников перешел в 2020 году из столичного «Торпедо».

В текущем сезоне защитник провел шесть игр за «Рубин», в которых отдал две голевые передачи. Его контракт с казанской командой рассчитан до 2023 года. Примечательно, что в августе 2021 года Самошников мог перейти в московский «Спартак», но клуб отказался от покупки игрока из-за высоких требований по зарплате.