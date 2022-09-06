Самошников признан лучшим игроком матча «Рубин» — «Алания»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Защитник «Рубина» Илья Самошников признан лучшим игроком матча 8-го тура Первой лиги против «Алании», который завершился ничьей со счетом 2:2.

24-летний футболист отыграл весь матч и отметился голом в ворота владикавказского клуба на 65 минуте встречи. В игре с «Аланией» защитник впервые в сезоне вышел с капитанской повязкой.

Стоит отметить, что в опросе на звание лучшего игрока матча Самошников набрал 36% голосов болельщиков. Также в тройку попали новичок команды Алан Дзагоев и Виталий Лисакович, отметившийся голом.

Всего на счету Самошникова 1 гол и 2 результативные передачи в 7 матчах этого сезона Первой лиги.

Ранее агент футболиста «Рубина» раскрыл детали несостоявшегося трансфера в «Динамо».