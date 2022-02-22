Агент Сафонов: «Без разницы, где играть с Польшей. Надо выходить и выгрызать»

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом спортивной редакции ИА «Татар-информ» отреагировал на новость о том, что Польский футбольный союз планирует попросить УЕФА перенести матч отбора ЧМ из Москвы из-за ситуации с признанием ДНР и ЛНР.

По словам известного футбольного функционера, сборной России без разницы, где играть стыковой матч против Польши. «Надеюсь, что игра не будет перенесена и пройдет в Москве на «Динамо», но по большому счету нашей сборной без разницы, где играть с поляками. Ни в том, ни в другом случае Россия не будет фаворитом. Да, свои стены помогают, но тут нужно зубами выходить и выгрызать победу.

Вот конкретно в одной игре нужно выйти, укусить их, обыграть и не думать о том, где играть. В целом, я думаю, что сборная Карпина обыграет и Польшу, и второго соперника, и попадет в Катар на чемпионат Мира», – заявил Алексей Сафонов.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА может перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон, а Польский футбольный союз намеревается провести стыковой матч за выход на Чемпионат Мира – 2022 на нейтральном поле.