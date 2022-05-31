Агент Радулова отреагировал на новость о вероятном переходе форварда в «Ак Барс»

Юрий Николаев, агент хоккеиста «Даллас Старз» Александра Радулова отреагировал на новость о вероятном переходе нападающего в «Ак Барс». По словам функционера, вопрос переезда Радулова в Казань находится на стадии обсуждения.

«Пока без комментариев. Вопрос находится в стадии обсуждения», — цитирует Николаева «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что Радулов в скором времени перейдет в «Ак Барс». По информации источника, зарплата звездного хоккеиста в казанском клубе составит 80 миллионов рублей за сезон без учета бонусов.

В минувшем сезоне в составе «Далласа» в НХЛ Радулов в 71 матче форвард набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «-20».

Напомним, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность перехода Радулова в «Ак Барс» Олега Знарка.