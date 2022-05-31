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Спорт
31 мая 2022  14:06
Дамир Садриев

Источник: Александр Радулов подпишет контракт с «Ак Барсом»

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Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов станет игроком «Ак Барса». Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

По информации источника, двукратный чемпион мира достиг договоренности с казанским клубом. Зарплата хоккеиста в клубе из столицы Татарстана составит 80 миллионов рублей за сезон без учета бонусов.

В минувшем сезоне в составе «звезд» в НХЛ Радулов в 71 матче форвард набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «-20».

Ранее стало известно, что «Ак Барс» также планирует заключить контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Чудиновым.

#ХК Ак барс #Александр Радулов #хоккей #кхл #НХЛ
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