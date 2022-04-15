Агент Олега Знарка не стал комментировать переход тренера в «Ак Барс»

Представитель Олега Знарка – Петр Приходько не стал комментировать информацию о назначении своего клиента главным тренером «Ак Барса».

«Без комментариев», — цитирует Приходько «Чемпионат».

Олег Знарок является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского «Динамо» и питерского СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что Зинэтула Билялетдинов близок к возвращению в «Ак Барс». Также мы опубликовали интервью с этим специалистом.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги. По итогам сезона Дмитрий Квартальнов и весь его тренерский штаб был отправлен в отставку.