Агент экс-капитана «Рубина» Уремовича заявил, что защитник вернется в Казань

Иван Бошняк, агент бывшего капитана «Рубина» Филипа Уремовича заявил, что его клиент вернется в расположение казанского клуба по истечении контракта с английским «Шеффилд Юнайтед».

«Ситуация Уремовича никак не изменилась, он по-прежнему является игроком «Рубина», у него действующий контракт. Почему он пропустил последние матчи «Шеффилда»? Скажу так: у Филипа все нормально, ничего страшного не произошло. Вернется ли Уремович летом в «Рубин»? Да, планы не поменялись. В «Шеффилде» он находится в аренде», – цитирует футбольного функционера «РБ Спорт».

Защитник перешел в состав казанского клуба в июле 2018 года из хорватской «Олимпии» за 1 миллион евро. В общей сложности провел за «Рубин» 97 матчей, забив 1 гол и оформив 1 результативную передачу. В последние два сезона являлся капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 7 миллионов евро.

Ранее «Рубин» объявил, что вход на матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги против «Уфы» будет бесплатным.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.