«Билеты на матч - за счёт команды!»: «Рубин» объявил о бесплатном входе на игру с «Уфой»

«Рубин» объявил, что вход на матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги против «Уфы» будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков – тренерский штаб и футболисты "Рубина" приняли решение выкупить все билеты на игру. Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!» – говорится в заявлении.

Сообщается, что все билеты на игру выкупили футболисты и тренерский штаб основной команды клуба.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.